Agerskov Ungdomsskole markerer jubilæumsår med manér

Det er i år 100 år siden, at Agerskov Ungdomsskole så dagens lys i det tyske Sønderjylland. Jubilæet markeres året igennem - og det hele slutter med en Dinesen-koncert for indbudte gæster.

AGERSKOV: Hvis nogen skulle være i tvivl, så er de det ikke, når året er omme. Agerskov Ungdomsskole fylder i år 100 år, og det markeres året igennem med forskellige aktiviteter, fester og arrangementer - nogle bliver med åbne døre, andre af festlighederne bliver holdt for lukkede døre. Den 6. april afholdes den årlige generalforsamling, hvor skolekredsen er inviteret til en efterskoledag med foredrag, sang, generalforsamling, mad og musik. Til sommer holder skolen en dag, der er døbt Jubi-dag med et åbent hus-arrangement og gammel elevdag. Første del - om formiddagen - vil være åben for alle. Skolens forstander, Lars Kristensen, håber, at folk fra Agerskov og lokalområdet dukker op for at blive klogere på skolen. - Der vil være forskellige aktiviteter på skolen, foredrag og åbne haller, lover Lars Kristensen, der for et indbudt publikum også kan lokke med underholdning og mad.

Skolens 100-års jubilæum er bestemt værd af fejre. Agerskov Ungdomsskole var den første danske efterskole i Sønderjylland, mens det var tysk. Lars Kristensen, forstander

Festsang og Dinesen Tredje og sidste store jubilæumsmarkering finder sted i slutningen af året - på skolens rigtige 100-års fødselsdag den 3. november. Festen bliver for en lukket kreds bestående af elever, forældre, lærere, skolens ansatte, forretningsforbindelser og bestyrelse. Lars Kristensen forventer, at 600 vil deltage i festen, hvortil medlemmer fra kongehuset også er inviteret - ingen royale har dog endnu meldt deres ankomst. For den indbudte kreds topper festen, når en ny festsang om ungdomsskolen afsløres, og Jacob Dinesen træder op på scenen for at give koncert. - Skolens 100-års jubilæum er bestemt værd af fejre. Agerskov Ungdomsskole var den første danske efterskole i Sønderjylland, mens det var tysk, siger Lars Kristensen.

Royal invitation Hvorfor er Agerskov Ungdomsskole så vigtig - og hvorfor var den vigtig dengang i november 1919? - På skolen kunne det første hold bestående af dansksindede soldater fra første verdenskrig lære om dannelse, det danske sprog og dansk kultur. Skolen var - og er - en vigtig kulturbastion, det er også derfor, at vi har inviteret repræsentanter for kongehuset, siger forstanderen og peger på, at det er 40 år siden dronning Ingrid besøgte skolen. Foruden de allerede beskrevne markeringer, så er et jubilæumsårsskrift under udarbejdelse og vil blive præsenteret på Jubi-dagen den 22. juni. - Som skole er det vigtigt, at vi kigger tilbage og orienterer os i historien. Det er noget, vi værner om og kan være stolte af, siger Lars Kristensen, der netop også er ved at tage kikkertsigtet i brug - en ny 2025-strategi for skolen er under udarbejdelse. Hvad kommer strategien til at indeholde? - Det ved vi ikke endnu, konstaterer forstanderen.