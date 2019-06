Aftale gik i vasken: Politikere kendte ikke prisen

TØNDER: Først ja tak. Nu nej tak.

Tønder Kommune indgår alligevel ikke en partnerskabsaftale med organisationen Skole og Forældre, som børn- og skoleudvalget ellers besluttede tidligere på året.

Med aftalen ville kommunen forpligtige sig til blandt andet at inddrage forældre og skolebestyrelser i udviklingen af de lokale skoler, til at styrke skolebestyrelsernes rolle på de enkelte skoler og til at gennemføre forældretilfredsheds-undersøgelser hvert andet år.

- Det bliver godt. Det er min forventning. Og det var hele udvalgets forventning, sagde udvalgsformand Kim Printz Ringbæk (S) dengang.

Nu bliver det slet ikke til noget.

Det er der to årsager til. For det første har der været henvendelser fra skolebestyrelserne - de var ikke stemt for en aftale, der ville inddrage bestyrelserne.

- Jeg tror, de synes, de har nok at at lave, og det kan jeg kun give dem ret i. Der er rimelig meget at se til for dem i øjeblikket. Det har jeg forståelse for, fortæller Kim Printz Ringbæk.

Den anden grund kom i form af en overraskelse.