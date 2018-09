Afsløring: Heliport bringer verdensarv-udpegning i fare

- Det er endog meget, meget bekymrende. Det sætter hele perspektivet omkring heliporten i et helt andet lys. Nu taler vi ikke længere om en fugl eller to, nu taler vi om, at denne aktivitet kan medføre, at vi mister udpegningen. Det er det, ministeriet udtrykkelig gør os opmærksom på, siger Liberal Alliance's Claus Hansen.

Naturen ved Vadehavet og Stevns Klint er de eneste danske områder, der er optaget på Unescos liste over verdensarv. Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for det danske rigsfællesskabs arbejde med verdensarv. Den tyske og hollandske del af Vadehavet blev i 2009 udpeget som naturverdensarv. I 2014 blev udpegningen udvidet med den danske del. Udpegningen er en blåstempling af en lokalitets globale betydning og en forpligtigelse til at beskytte, bevare og udbrede kendskabet til det.

Problematisk

Også Jørgen Popp Petersen, der ligeledes først gennem JydskeVestkysten har fået kendskab til Slots- og Kulturstyrelsens indsigelse, er mildest talt overrasket.

- Den skrivelse har jeg ikke set før. Når en kommune modtager en løftet pegefinger fra en offentlig myndighed, så burde alle lamper blinke. Det her harmonerer heller ikke med, at borgmesteren på april-mødet, hvor det blev besluttet at lave en idéhøring om heliporten, sagde, at aftaler var på plads, og at vi kunne forvente at komme igennem med et nyt projekt, siger Jørgen Popp Petersen.

Borgmester Henrik Frandsen havde, da JydskeVestkysten første gang kontaktede ham i sagen mandag, intet kendskab til Slots- og Kulturstyrelsens skrivelse. Senere vendte han tilbage og forklarede, at Slots- og Kulturstyrelsen med brevet ikke havde reageret på idéhøringen vedr. heliporten, men på udkastet til Tønders Kommuneplan, som er i høring netop nu.

- Det er en slags bekymringsbrev, som styrelsen også har sendt i forbindelse med Esbjerg Havns udvidelse. Derfor er brevet ikke en del af vores sagsbehandling om heliporten. Det har forvaltningen vurderet, påpeger Henrik Frandsen og fortsætter:

- I bagklogskabens klare lys ville jeg da gerne have haft kendskab til skrivelsen, men om den ændrer noget ved sagens gang, må vi se.