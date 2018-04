Afsløret af video: Ung mand vandaliserede politibil

Tønder: Klokken 00.40 natten til søndag foretog betjente fra Sydjyllands Politi en såkaldt værtshuskontrol på Kongevej i Tønder. Men Sydjyllands Politi meddeler, at ikke alt gik som det skulle. Indenfor var alt i orden, men umiddelbart foran beværtningen var sagen en ganske anden, beretter vagtchef Søren Strægaard fra Sydjyllands Politi.

Ordensmagtens blotte tilstedeværelse provokerede nemlig en lokal 26-årig mand så meget, at han gav sig til at ridse politibilen. Da betjentene en halv time senere kom ud, kunne de se, at bilen var blevet ridset på motorhjelmen og det meste af venstre side. Med opbakning fra videoovervågning og vidner var det imidlertid hurtigt at finde frem til hærværksmanden, der viste sig at være en 26-årig mand fra Tønder.

Ifølge vagtchefen venter der nu den 26-årige en større regning for udbedring af skaderne på politibilen samt en bøde for optrinnet.