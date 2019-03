Afslag på kommunale penge: Traktorbus kører videre mod Rømø

Jette Larsen og Claus Cornelsen er med tomandsfirmaet Rømø Tours tæt på at køre ud på den første tur med deres nybyggede traktorbus på Rømø. Projektet er nemlig tæt på at blive virkelighed trods et afslag på økonomisk støtte fra Tønder Kommune.

RØMØ: Det nye initiativ, Rømø Tours, har fået afslag på deres ansøgning til Tønder Kommune om økonomisk opbakning til at starte projektet, men det betyder ikke, at ideen om en ny rute med traktorbus på Rømø er parkeret. Snarere tværtimod. I stedet skyder de to initiativtagere, Jette Larsen og Claus Cornelsen selv projektet i gang med egne midler, og er faktisk så langt i processen, at både traktor og vogn er indkøbt og efter planen står klar til at køre de første turister rundt på Rømø fredag den 12. april. - Vi er så klar, som vi kan blive. Vi kører første tur den 12. april, og går alt efter planen, så får vi vores vogn på mandag. Traktoren står adskilt lige nu og skal males, så der er fuld gang i den, forklarer Jette Larsen. Meningen med Rømø Tours er at give Rømø en rute med ni-ti stoppesteder efter et koncept, hvor man som køber af en billet kan hoppe af og på vognen efter behov. Lidt det samme koncept, som man også kan se med busser i storbyer som for eksempel London: - Vi har sparret lidt med Naturbussen i Ho, mens vores koncept er lidt anderledes end den traktorbus, man har på Mandø. Der transporterer den turister til og fra, mens vi vil lave en hop on - hop off løsning. Samtidigt mener vi, at det også giver oplevelsen noget ekstra, at man kan opleve naturen på Rømø med den hastighed en traktor nu kører, kontra at alle bliver stuvet ind i en bus og kørt til næste stoppested, siger hun.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Duoen bag Rømø Tours håbede på kommunal opbakning til at få projektet ført ud i livet, men fik et afslag. Det betyder, at man har revideret projektet, men Claus Cornelsen og Jette Larsen har sat alle sejl til for at blive klar. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Skuffelse Afslaget, der kom på onsdagens møde i økonomiudvalget har vakt skuffelse hos Rømø Tours, der dog går videre med planerne alligevel. I en ansøgning til Tønder Kommune ansøger Rømø Tours nemlig om økonomisk opbakning til at løbe projektet i gang. Efter budgettet kalkulerer man med et underskud på 525.000 kroner i det første driftsår, som gerne skal vende til et overskud på 345.000 på år 2. Det er dette første års underskud, som man fra Rømø Tours side håbede at få hjælp til at dække helt eller delvist. Men svaret blev et nej, som ærgrer Claus Cornelsen: - Vi havde jo satset på at få lidt hjælp. Vi har lige fået tilsagn om 50.000 kroner fra Feriepartner, og det var medvirkende til, at vi gik ud i det - ellers havde det set sort ud. Men vi tog chancen og satte det i søen. Men vi havde håbet på økonomisk opbakning fra Tønder Kommune, for vi var jo med til "Én fælles retning for Rømø 2025" og så allerede dengang, at tiltaget ville passe perfekt ind i de planer. I økonomiudvalget bliver initiativet da også rost, men at støtte et privatejet firma på den måde, der blev lagt op til, er ikke en mulighed, forklarer økonomiudvalgsformand og borgmester Henrik Frandsen (V): - Jeg synes det er et rigtig fint initiativ, og det passer godt ind i planerne for Rømø. Men økonomiudvalget mener omvendt ikke, at det er en kommunal opgave at støtte et privat firma på den her måde. Men med det sagt, så håber jeg de får ideen ført ud i livet, for projektet er godt.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Arbejdet skrider frem hos Gubi Smedeteknik i Bredebro. Rømø Tours kører efter planen sin første tur den 12. april. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Kastede sig ud i det At satsningen alligevel kommer ud at køre, hænger sammen med, at Jette og Claus nu skyder deres egne personlige midler ind i projektet. - Vi har selvfølgelig været nødt til at indgå nogle kompromiser for at få det hele til at gå rundt. Vi har søgt i en masse fonde og har stadig ansøgninger ude. Vi har valgt at gå all in for vores egne penge på det her - fordi der er så god opbakning fra andre aktører på Rømø. Alle pilene peger i den rigtige retning, lyder det fra Jette Larsen.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Traktor bus på Rømø. Foto: Hans Chr. Gabelgaard