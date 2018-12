Afgang: Nøglespiller tabt for TM Tønder

Vi har godt vidst, at Emil var hos os på "lånt tid", og jeg er meget glad for, at han i sæsonen ud skal være med til at opfylde vores målsætning.

- Jeg græder med det ene øje, og smiler med det andet. Emil er en fantastisk historie om en ung spiller, der kommer til Tønder for at udvikle sig - og det har han i den grad gjort. Vi har godt vidst, at Emil var hos os på "lånt tid", og jeg er meget glad for, at han i sæsonen ud skal være med til at opfylde vores målsætning. Emil er en yderst seriøs spiller, der med hans enestående tilgang til opgaverne er en fornøjelse at arbejde sammen med, lyder det fra træneren.

Emil Bergholt kom som 19-årig til Tønder med den målsætning at udvikle sig som spiller og få mere spilletid på højt niveau end der umiddelbart var udsigt i barndomsklubben Skjern. Ønskerne og ambitionerne er fuldtud blevet indfriet.

- Tiden i TM Tønder har udviklet mig spillemæssigt, socialt og personligt, og jeg synes TM Tønder er et godt sted for en ung spiller, der ønsker et stærkt træningsmiljø, siger Emil Bergholt der samtidig understreger, at han trods det nu annoncerede klubskifte fortsat vil have fuld fokus på at bidrage til TM Tønders målsætning for sæsonen. Den lyder kort og godt at komme så tæt på en tilbagevenden til ligahåndbold som muligt.

Ud over at spille håndbold i TM Tønder har Emil Bergholt sideløbende arbejdet som træner/lærer på Sportsefterskolen SINE i Løgumkloster.

- Det har givet mig nye kompetencer, siger Emil Bergholt .