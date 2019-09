Affaldsforsøg sat i venteposition

Forsøgsordningen med en affaldsø i den indre by i Højer stod til at få hjemsted foran Kiers Gaard. Ifølge Tønder Forsyning, der står for forsøgsordningen, ville det kundeunderlagsmæssigt være den dårligste af de fire placeringer, der var i spil. Nu er sagen udsat på ubestemt tid.

- Vi afventer, at Tøndermarsk Initiativet er færdig med byomdannelsen i Højer. Det vil senest være ved udgangen af 2021, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen (V).

HØJER: Det startede med et borgermøde. Så væltede protestunderskrifter ind, og til sidst blev planerne om en total omlægningen af dagrenovationen med etablering af et antal affaldsøer i den indre by i Højer taget af bordet. Sådan da.

I 2018 spillede Tøndermarsk Initiativet ud med et forslag om, at omlægge dagrenovationen i den indre by i Højer, så de grønne affaldsspande blev erstattet af omkring fem affaldsøer med affaldssortering i et antal nedgravede beholdere.Forslaget faldt dog ikke i god jord hos borgerne. 279 protestunderskrifter og en række kritiske høringssvar fik politikerne til at droppe forslaget - de ønsker i stedet for at etablere en enkelt affaldsø på frivillig forsøgsbasis. Efter dialog med Højer Lokalråd blev et antal placeringer bragt i forslag. Til sidst stod valget mellem Højer Vandtårn og Kiers Gaard.

Et forslag fra Tøndermarsk Initiativet gik ud på at omlægge dagrenovationen i Højer fra de grønne affaldsbeholdere, der fylder i bybilledet, til omkring fem strategisk placerede affaldsøer. Men det var borgerne ikke med på. Nu er også en planlagt forsøgsordning udsat. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Netop kundegrundlaget er vigtigt. Jo flere husstande, der tilmeldes affaldsøen, des mindre bliver forsyningsselskabets driftsudgifter for stedet. Det skyldes, at der vil være en besparelse i forhold til husstandsbeholdere, der ikke skal tømmes mere.

Efter dialog med Højer Lokalråd, der ikke er stor tilhænger af den foreslåede affaldsordning, var der oprindelig bragt fire placeringer af en affaldsø i spil. Ud over ved Højer Vandtårn, Højer Mølle og grunden bag Grøbleriet var det også ved Kiers Gaard. Tøndermarsk Initiativet forkastede placeringerne ved møllen og Grøbleriet, idet en affaldsø på disse matrikler ville stå i vejen for den planlagte byudvikling.

Derfor

Baggrunden for Tøndermarsk Initiativets udspil om omlægning af dagrenovationen i Højer var, at affaldsøerne ville være med til at forenkle bybilledet, således at der ikke længere skulle stå beholdere ved hvert hus - hverken permanent eller i forbindelse med tømning. Samtidig vil øerne være med til at reducere kørslen med store, tunge renovationslastbiler i den indre by.

De kritiske modargumenter lød på, at affaldsøerne ville være lig med en serviceforringelse, og at især ældre og handicappede borgere ville få problemer med at komme af med deres dagrenovation. Desuden var der bekymring for henkastning af affald omkring øerne.

Men disse bekymringer er med den aktuelle udsættelse af både forsøgsordningen og afklaring af placeringsspørgsmålet i hvert fald foreløbig taget af dagsorden.