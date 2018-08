Afbrændingsforbud: Klostermærken må kigge langt efter fyrværkeri

Fire dage med Klostermærken afsluttes traditionen tro med et stort festfyværkeri i Løgumkloster. Sådan bliver det næppe i år, hvor myndighedernes afbrændingsforbud sætter en stopper for raketter, bomberør og krysantemumbomber på nattehimlen søndag aften.

Der er fast tradition for, at det årlige Klostermærken i Løgumkloster sluttes af med et festfyrværkeri over byens aftenhimmel. Men sådan bliver det ikke i år. Fyrværkeriet er aflyst. I hvert fald foreløbig.

Regn forude

Han har godt nok noteret sig, at vejrudsigten lover/truer med regn i mærkensdagene. Men det er næppe nok til, at det udløser grønt lys for stjerneskud over Løgumkloster søndag aften.

- Jeg tænker ikke, at afbrændingsforbudet bliver ophævet lige foreløbig, siger Brian Feddersen.

Klostermærken er ikke eneste sted, han i år med baggrund i den vedvarende varme og tørke har måttet aflyse fyrværkeri.

- Vi har måttet sig nej et par gange, og hele branchen lider formentlig et milliontab.

Vera Warncke, der er mangeårigt medlem af bestyrelsen bag Klostermærken, kan ikke mindes, at festfyrværkeriet nogensinde er blevet aflyst på grund af tørke.

Kun masser af nedbør i de kommende dage vil kunne forhindre det.

- Og det ønsker vi faktisk ikke, siger Vera Warncke.

For hende og den øvrige bestyrelse er det en ringe trøst, at man sparer udgiften på 25.000 kroner, som var budgettet for søndagens fyrværkeri.

Klostermærken indledes onsdag aften med bl.a. Klosterløbet og torsdag gælder det underholdning i Fællesudvalgets telt på markedspladsen, hvor der er uddeling af pastor A. Bork Hansens mindelegat som den populære "Mærken-monolog", som Løgumklosters muntre dyrlæge Ole Caspersen står for.