Advarsel: Rømøs heder og plantager er rene krudttønder

Hvor hurtigt og galt det kan gå, hvis ild, tørke og vind mødes, viste branden den 16. april på Rømø for otte år siden. Flere hektar hedelyng, to sommerhuse og et mindre skovområde blev flammernes bytte. Arkivfoto: Jørgen Kølle

Efter flere uger med solskin og tørke håber både brandberedskabet og Naturstyrelsen på folks omtanke og sunde fornuft ved færdsel i naturen netop nu. Især Rømø er et udsat område.

RØMØ: Vi skruer lige tiden otte år tilbage. Efter længere tids tørke og solskin udbryder der i april 2010 en naturbrand ved Ringvejen ved Nørre Tvismark på Rømø. Og så gik det stærkt. - Branden er sprunget over vejen og har antændt to sommerhuse. Det gik meget hurtigt. Så vi var faktisk heldige at det kun gik ud over to sommerhuse, fortalte daværende beredskabschef Jacob Christensen, Tønder. Jacob Christensen er i dag ud over at være indsatsleder også forebyggelseschef ved Brand & Redning Sønderjylland, og netop nu følger han udviklingen på Rømø med stor bevågenhed. - Vi er meget opmærksomme på situationen på Rømø. Men der er ikke så meget, vi kan gøre. Det er svært at forbyde noget, der er forbudt i forvejen, siger han med henvisning til, at der i forvejen er afbrændingsforbud og andre gældende restriktioner.

Grillkul Mens Brand & Redning Sønderjylland i de forløbne uger har oplevet brande, der skyldtes brug af ukrudtsbrændere eller afbrænding, roser Jacob Christensen Rømø beboere og turister for at udvise agtpågivenhed. Og dog. - Jeg kan faktisk ikke huske, at der har været en brand på Rømø, der skyldtes brug af ukrudtsbrændere. Men jeg er mere nervøs for ulovlige bål på stranden eller i klittern, siger han. Den største bekymring gælder dog bortskaffelse af grillkul, der mod forventning ikke er slukket helt.

Advarselsskilte Naturstyrelsens mand på Rømø, skovfoged Anders Hauge Rahbek, er enig med Jacob Christensen om, at folk gennemgående opfører sig fornuftige i den knastørre natur. - Men Rømøs plantager og hedearealer er en krudttønde lige nu. Vi har godt nok haft et meget vådt forår, og der står stadig vand flere steder, men overfladerne er også på grund af vinden den seneste stykke tid knastørre, påpeger han. Naturstyrelsen har opsat advarselskilte mod brug af åben ild og rygning m.m. i de udsatte hede- og plantageområder. De bliver respekteret. - Det er meget sjældent, at vi oplever dumheder. Folk har gennemgående en god forståelse for. Vi er opmærksomme på den aktuelle situation, men jeg er ikke bekymret, siger han. Mens blandt andet Tønder by natten til mandag oplevede et tordenvejr og kraftig regn, faldt der kun få dryp over Rømø. Så situationen er fortsat anspændt, og med udsigt til endnu en uge med masser af solskin, vil den være det et stykke tid endnu.