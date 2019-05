Adgangskontrol: Debat om møller kun for de lokale

Da foreningen RVG holdt informationsmøde om vindmølleprojektet i april, protesterede vindmølle-skeptikerne foran Rejsby Europæiske Efterskole. Flere af dem var ikke fra lokalområdet, og de vil blive nægtet adgang til debatmødet den 6. juni. Til højre ses talsmanden for "De bekymrede naboer", Lau Nørgaard. Han bor i Forballum og er dermed ikke velkommen den 6. juni. Han agter dog at møde op alligevel. Arkivfoto: Uwe Iwersen

Der bliver kun borgere bosat i Rejsby, Vodder og Brøns sogne, der torsdag den 6. juni får adgang til debatmødet om vindmøller i Haved-området. Politikere og pressen er inviteret, alle andre bliver afvist i døren, siger formanden for RVB Svend Ole Gammelgaard.

REJSBY: Torsdag den 6. juni, dagen efter folketingsvalget, har foreningen RVB inviteret til debatmøde om vindmølleplaner i Haved. - Alle bosat i Rejsby, Vodder og Brøns sogne er velkomne, fremgår det af annoncen. Betyder det, at personer, der ikke er bosat i Rejsby, Vodder og Brøns sogne, ikke er velkomne? - Ja, lyder svaret fra RVB-formand og tidligere Skærbæk-borgmester, Svend Ole Gammelgaard. - Vi har diskuteret fordele og ulemper. Det her er en sag mellem borgerne i de tre sogne. Derfor har vi valgt, at det er mest rigtigt, ikke at få billedet forstyrret udefra. Vi har før oplevet, at folk udefra fylder halvdelen af en aften. Der kommer flere møder på et senere tidspunkt, hvor de kan være med. Men lige nu har vi brug at diskutere så at sige inden for hjemmets egne fire vægge, siger Svend Ole Gammelgaard. RVB er en lokal forening, der arbejde for fremme af udvikling i Rejsby, Vodder og Brøns sogne. Foreningen har været fødselshjælper på det projekt med 18 vindmøller, som svenske Vattenfall har planer om at opstille i lokalområdet.

Møder op En af dem, der med RVB's valgte deltagerpolitik har udsigt til at blive forment adgang, er talsmanden for vindmølle-skeptikerne "De bekymrede naboer" i Tønder Kommune, Lau Nørgaard, Forballum. Han har både læst invitationen og hørt om den strikse adgangs-holdning fra arrangørernes side. Men det vil ikke afholde ham fra at tage turen fra Forballum til Rejsby Europæiske Efterskole den 6. juni. - Jeg tager derhen, og så må det komme an på en prøve, siger Lau Nørgaard. "De bekymrede naboer" har medlemmer, der bor i Rejsby, Brøns og Vodder. Dem ville Lau Nørgaard og andre vindmølle-skeptikere udefra gerne bakke op på debataftenen. Men det bliver altså efter alt at dømme ude foran skolen. - Vi vil være der og holde øje. Jeg tror ikke, at de (foreningen RVB, red.) klarer mødet uden at have nogle med udefra. Hvis de får lov til at få folk ind, så må det også gælde for os for at støtte vore medlemmer, siger Lau Nørgaard.

Inviteret Svend Ole Gammelgaard siger, at der er lagt op til adgangskontrol ved døren, så uvedkommende ikke snyder sig ind. - Men jeg håber da, at folk er ærlige og respekterer vores beslutning, siger han. Adgangsforbuddet gælder også borgerne fra nabosognet Roager, der kommer tæt på vindmøllerne, men altså er del af Esbjerg Kommune. - Vi har fået henvendelser fra folk, der bor i Skærbæk. Dem har vi sagt nej til. Og det samme gælder for Roager. Vi vil ikke dispensere, siger RVB-formanden. Eneste dispensationer i denne omgang gælder de 31 kommunalpolitikere fra byrådssalen i Tønder, samt pressen. Politikerne får en invitation og adgang, fordi de - hvis det kommer så vidt - i sidste ende skal afgøre, om vindmølle-projektet føres ud i livet. - Pressen er velkommen, for vi har også behov for, at der refereres fra det, vi debatterer, siger Svend Ole Gammelgaard.

Målet Målet med debataftenen er ifølge ham at få argumenterne for og imod vindmøllerne frem. - Det skal helst være dokumenterede argumenter, så vi får en kvalificeret, god og salig debat, hvor man respekterer hinandens holdninger. Vi skal ikke have en gentagelse af tidligere, hvor man råber ad hinanden. Det er ikke planen, siger Svend Ole Gammelgaard. Hvordan debataftenen tilrettelægges, og hvem der skal være ordstyrer, er endnu ikke afgjort.