Ældre får mere livskvalitet med teknologisk spil

Richtsens Plejecenter har som det første plejecenter i Tønder Kommune fået en "Towvertafel" - et interaktivt aktivitetsspil for ældre og demente.Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Richtsens Plejecenter i Tønder har investeret i en såkaldt Tovertafel - et "tryllebord", der stimulerer og aktiverer borgere med demens og kognitive udfordringer.

Tønder: Richtsens Plejecenter i Tønder har, som det første plejecenter i Tønder Kommune, investeret i et såkaldt Tovertafel, der via interaktive spil kan aktivere og stimulere beboere med demens og kognitive udfordringer. Det er Vennekredsen for Richtsens Plejecenter, der har sørget for, at de godt 61.000 kr., som apparatet koster, er blevet søgt, og at det dermed er lykkedes at få indkøbt og opsat teknologien på plejecenteret. - Det er et relativt nyt stykke teknologi her i Danmark. Det er baseret på hollandsk forskning, og derfor også det hollandske navn Tovertafel, som faktisk betyder "tryllebord", forklarer leder af Richtsens Plejecenter, Jette Marie Nissen. Personalet blev opmærksomme på Tovertafel, da de var på demensmesse, og herefter gik de til Vennekredsen med ønsket om at få teknologien til Tønder. - Vi kan ikke selv løfte den slags. Men derfor er det også dejligt, at vi har et godt samspil med en aktiv vennekreds, der går ind og hjælper os med at få sådanne ønsker opfyldt, fortsætter Jette Marie Nissen.

- Der er så meget velfærdsteknologi, der kan øge livskvaliteten. Vi skal bare omfavne den og bruge den. Jette Marie Nissen, leder Richtsens Plejecenter

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Det interaktive spil stimulerer og aktiviterer - og som bonus skaber det også fællesskab blandt beboerne. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Stimulerer og aktiverer Det nye interaktive spil består af en projektor, der hænger i loftet, der projekterer ting, dyr og ord ned på et bord. Herefter kan brugerne fange, skubbe til eller trykke på de ting, der projekteres ned på bordet, og de får en reaktion fra spillet. - Udover at stimulere sanserne, så giver det også rigtig meget fællesskab blandt beboerne. Alle kan være med og få noget meningsfyldt ud af aktiviteten. På den korte tid, vi har haft teknologien, har vi helt klart observeret, at den giver masser af mening og livsglæde til beboerne. De går op i de små spil, forklarer Jette Marie Nissen, og fortsætter: - Samtidig har vi sørget for, at vi kan flytte projektoren rundt, så alle ni huse her på plejecentret kan få glæde af den. Derudover lægger vi også op til, at der kan deltage beboere fra forskellige huse, når vi starter den op. Dermed lærer de også hinanden at kende på tværs af husene.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Der er i alt otte små spil, der kan spilles. Her gælder det om at sprænge interaktive sæbebobler. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Rim, sange og bolde Tovertafel har indbygget otte småspil, der hver for sig appellerer til brugerne på forskellig vis. Således lægger et spil op til, at der skal synges gamle børnesange, i et andet kan man spille bold på tværs af bordet, man kan sprænge sæbebobler og finde små mariehøner, der gemmer sig blandt nedfaldne blade. - Det dejlige er at se, hvordan de små spil fanger de ældre. Det får virkelig aktiveret nogle ting, som normalt er gemt lidt væk, konstaterer formand for Vennekredsen ved Richtsens Plejecenter, Niels Jørgen Petersen. Han og Vennekredsen ansøgte Richtsens Fond om de knapt 61.000 kr. i november. - Der var meget velvillighed i fonden, og vi er glade for, at det lykkedes så hurtigt. Vi håber, at vi kan være med til at inspirere andre plejecentre rundt omkring til at overveje at investere i en Tovertafel. For det giver virkelig livsglæde for beboerne, siger Niels Jørgen Petersen. Og Jette Marie Nissen er enig. - Der er så meget velfærdsteknologi, der kan øge livskvaliteten. Vi skal bare omfavne den og bruge den, og det er det, vi forsøger på, siger Jette Marie Nissen.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Spillene får smilene frem blandt de ældre på Richtsens Plejecenter. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Masser af smil og aktivitet omkring bordet. Alle ser ud til at hygge sig med de interaktive spil. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Normalt er det de ansatte, der styrer fjernbetjeningen. Men her er den "kapret" af en af beboerne. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Richtsens Plejecenter har som det første plejecenter i Tønder Kommune fået en "Tovertafel" - et interaktivt aktivitetsspil for ældre og demente. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Richtsens Plejecenter har som det første plejecenter i Tønder Kommune fået en "Tovertafel" - et interaktivt aktivitetsspil for ældre og demente. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Richtsens Plejecenter har som det første plejecenter i Tønder Kommune fået en "Tovertafel" - et interaktivt aktivitetsspil for ældre og demente. Foto: Hans Chr. Gabelgaard