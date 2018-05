"Æ Skiff" stævner ud fredag aften

Fredag aften genåbner Skibbroen, og der er lagt op til, at byens voksne publikum igen kan få et samlingssted.

Tønder: Fredag aften fra kl. 20 ringer skibsklokken, og dørene åbnes til Skibbroen efter længere tids lukning. Dermed kommer der igen liv i ét af Tønders legendariske værtshuse, og folkene bag det nye Skibbroen glæder sig til til at vise "skibet" frem.

- Siden jeg overtog bygningen i starten af året, har jeg været på udkig efter nogle, der var interesserede i at få gang i tingene. Det, der var vigtigt for mig var, at det, vi fik skabt på Skibbroen, havde et koncept og en fremtidsidé, som var bæredygtig. Håbet er, at Skibbroen på den måde kan være med til at løfte hele området og det kommende vandmiljø, der er planer om, fortæller Mikkel Ro Larsen.

Han fandt en samarbejdspartner i Marcel Wendicke fra Hotel Tønderhus, og de har siden brugt mange timer på at udvikle det konkrete koncept, der skal tegne Skibbroen i fremtiden. Den røde tråd bliver det maritime, som vil gennemsyre hele indretningen.

- Vi fandt hurtigt ud af, at vi tænkte meget ens, og havde nogle af de samme tanker. Grundmodellen er selvfølgelig, at det skal være bæredygtigt, og vi skal også holde os for øje, at der skal nogle penge i kassen, forklarer Marcel Wendicke.