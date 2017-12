Åses familie må vente med julen: Sådan er det bare

Gennem mange år har Tønder Menighedsråd stået bag en jul for dem, der ellers ville sidde alene juleaften. Det er i samarbejde med frivillige fra Seniorcenteret i Tønder, og Åse Sørensen har været tovholder for juleaften siden 2008. I år er der 31 til juleaften.

- Jeg gør da langt mere gavn her end andre steder. Så kan jeg altid tage ud til mine børn, når vi er færdige, hvis jeg har lyst.

Det er hans andet år som frivillig juleaften, for som han siger:

I år er der 31 til bords når andestegen serveres. Det er inklusiv de ni frivillige, og aldersgruppen på gæsterne er fra cirka 40 år til over 90 år.

- Der er ikke noget kriterium som sådan, men det er jo for dem, der ikke nødvendigvis har meget at gøre med, og som ville sidde alene juleaften. Det skal de ikke. Langt de fleste er også brugere af seniorcenteret, og det er herigennem, de ved det, for vi annoncerer egentlig ikke rigtig for det på den måde, forklarer Åse Sørensen.

I 2008 overtog hun tjansen som frivillig juleaften, og i år er der foruden hende otte øvrige frivillige til at arrangere jul for ensomme i Tønder.

- Det er menighedsrådet, der står for det. Det er dem, der betaler, og vi er nu frivillige, der planlægger og arrangerer det, fortæller 76-årige Åse Sørensen.

Juleglæde

Glæden ved at være sammen med andre juleaften er stor. Både for julegæsterne og for de frivillige.

- Det er simpelthen helt utroligt, den juleglæde og det lys de har i øjnene, når de kommer. Ellers ville de jo sidde alene juleaften, forklarer Åse Sørensen.

- Den 24. december holder mine børn selv jul, og den 25. december juler jeg med dem. Så spiser vi rester, danser om juletræet, og gaverne fra mig pakker de først op der. Vi har flyttet vores jul sammen. Sådan er det bare. Det, siger de, er fint. Og jeg tror også, mine børnebørn er lidt stolte af det faktisk.

Juleaften i seniorcenteret koster 50 kroner per person. Og så får man en gave til 75 kroner. Menighedsrådet står for udgifterne. Julefesten starter klokken 17.30, først med en sang og så middag med and og hvidkål og alt, der hører sig til. Herefter er der højtlæsning af juleevangeliet og klaverspil, mens der danses om juletræet. Og så er der gaver.

Hvad får gæsterne i gave?

- Ja, de får jo mange forskellige ting. De får slet ikke det samme, for det ville da være fjollet. Nej, jeg har haft tænkt på ansigterne og hvad, jeg tror, de vil blive glade for. Og så har vi købt gaverne så personlige som mulige. Vi kender jo langt de fleste, siger Åse Sørensen.

Både hun og Hans Boysen er enige om, at så længe helbredet holder, så holder de jul sammen med dem, der ellers skulle sidde alene.

- Vi føler overhovedet ikke, vi går glip af noget. Det giver os så meget, at vi kan ride på denne hest lige indtil julen næste år, lyder det.