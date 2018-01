Årsag fundet: Derfor brændte det i Øster Højst

- I første omgang var der mistanke om, at det kunne være vaskemaskinen. Men undersøgelsen viser, at det er et efterladt, ulmende cigaretskod i en jakke, der har startet branden, siger lederen af den lokale efterforskning, Jens Peter Rudbeck, Sønderborg.

Alvorlig melding

Den første alarmmelding fra Øster Højst kl. 14.48 lød meget voldsomt.

Villaen var overtændt, og der var frygt for, at beboerne havde indåndet giftig røg. Derfor blev der ud over brandværnene også sendt bud efter en ambulance.

Den blev der dog heldigvis ikke brug for. Husets beboere blev tjekket for røgforgiftning, men slap for at skulle indlægges.