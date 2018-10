Årets kulturpris uddelt: Se hvem der bliver 10.000 kroner rigere

Egnsspillet "Fjenden er i landet", der blev opført i juni 2017, foregik på Rømø og var med til at overbevise dommerkomiteen om, at "Højt til himlen" skulle hædres med kommunens kulturpris. På billedet ses formanden, Henrik Dahlmann, sammen med nogle af forestillingens amatørskuespillere. Foto: Lars Krucov Detlef

Teaterprojektet "Højt til himlen", der bl.a. har stået for 13 egnsspil igennem de sidste mange år, blev lørdag aften hædret med Tønder Kommunes kulturpris. Det skete som afslutning på årets kulturuge.

HØJER: Året kulturpris i Tønder Kommune går til egnsspillene "Højt til himlen". Hæderen blev uddelt lørdag aften som højdepunkt og afslutning på årets kulturuge. - Prisen uddeles i år til en forening, der udfører et flot, vedkommende, ihærdigt og beundringsværdigt stykke arbejde. Den formår at samle ung og gammel fra hele vor geografisk store kommune. Den øger på enestående vis bevidstheden og kendskabet til den egn, hvor vi lever, sagde formanden for Kulturelt Forum, Anne Mette Pedersen, i motivationen forud for selve prisoverrækkelsen. Dommerkomiteen havde i alt haft fem indstillinger af vælge imellem.

Vinderne De tidligere modtagere af Tønder Kommunes kulturpris er:



2014: festivalmager Carsten Panduro, Højer



2015: naturfotograf C. C. Christiansen, Tønder



2016: forenings- og kulturkvinden Rosa Schmidt, Rømø



2017: musik- og teaterhøjskoleforstander Thomas Trier, Toftlund

Foto: Foto: Hans Chr. Gabelgaard Et af "Højt til himlens" varemærker er, at præsentere egnsspillene på de historisk korrekte steder. Det skete blandt andet i 2015, da Schackenborgs slotsplads dannede scene og kulisse for spillet om bondeopgøret mod grev Schack under titlen "Drømte mig en drøm". Arkivfoto: Hans Christian Gabelgaard

Konferencier Det er Kulturelt Forum, der som paraplyorganisation står bag afviklingen af den årlige kulturuge. Den har i de forløbne syv dage i hele Tønder Kommune under overskriften "Fællesskaber" budt på et bredt udvalg af tilbud og tiltag, der strakte sig fra maratonsang over ferniseringer, foredrag og koncerter. Afslutningen på Kiers Gård i Højer bød lørdag aften ud over prisoverrækkelsen også på teater, taler og fortællinger, og så kunne arrangørerne være helt sikre på, at kulturprismodtageren ville være tilstede. Formanden for "Højt til himlen", Henrik Dahlmann, Løgumkloster, havde nemlig rollen som aftenens konferencier.

Prisen Tønder Kommunens kulturpris består af en pengepræmie på 1000 kroner, et diplom i form af et kunstværk samt et tilskud til en kulturel aktivitet på op til 9000 kroner. Med 13 egnsspil på CV'et og flere teaterprojekter i støbeskeen skal pengene til en kulturel aktivitet nok få ben af gå på. "Højt til himlen" er i fuld gang med forberedelserne af en opsætning af forestillingen "Sorgagre", der næste år skal opføres i Ballum med den folkekære skuespiller Bodil Jørgensen i hovedrollen. Hun er i øvrigt protektor for "Højt til himlen". I 2020 fortsættes rækken af egnsspil med et genforeningsspil, der sættes op i den historiske flyhangar i Tønder. Sideløbende arbejder Henrik Dahlmann og hans stab på skuespillet "Aftenlandet", der var det sidste stykke, som forfatter og dramatiker Jacob Clausen, Haderslev, skrev, og som han på sit dødsleje forærede til "Højt til himlen".

Græsrodsbevægelse Lørdagens hæder er i øvrigt langt fra første gang, at egnsspilsserien oplever opbakning og anerkendelse. - Vi er en græsrodsbevægelse samlet om en idé, og vi møder velvilje over hele linjen, har Henrik Dahlmann tidligere sagt. Anerkendelse og opbakning oplevede "Højt til himlen" bl.a. tilbage i 2016 ved en festakt i Esbjerg Musikhus, da det lokale teaterprojekt modtog JydskeVestkystens kulturpris, og dermed kom i selskab med blandt andet Helge Engelbrecht, Askov Højskole, Cirkus Dannebrog og Den Ny Opera. "Højt til himlen" har holdt en egnsspilspause i indeværende år. Seneste spil blev opført i juni 2017 klitterne ved Lakolk på Rømø, og beskæftigede sig under titlen "Fjenden er i landet" med besættelsestiden 1940-1945 og dens indvirkninger på et ø-samfund. Friluftsforestillingen, der trods en enkelt aflysning på grund af en storm, blev set af over 2200 publikummer, levede i høj grad op til et af teaterprojektets formål og mål. Det handler om at skabe fællesskaber og fortælle om fortiden i Tønder Kommune, så det ikke bliver en kedelig historietime, men et underholdende drama.