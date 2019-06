Årets første student: - Tiden kom til en ende

De første studenter på gymnasiet i Tønder sprang ud fredag morgen. Det blev fejret med flaghejsning og lykønskninger fra venner og familier. For de to første studerende, var der dog også noget vemodigt over dagen.

Tønder: Ude foran døren stod familiemedlemmer og venner klar med kamera, røde roser og lykønskninger.

De første studenter Rikke Ryvang Nielsen og Alexander Nicklas Hüttmann fra 3.a på Tønder Gymnasium fik nemlig sat de røde huer på hovedet fredag morgen. Da den sidste eksamen var vel overstået, kunne de tilfredse hejse det store Dannebrogsflag til tops ude i gård.

- Det er en stor lettelse at være færdig. Der har været meget pres på med alt karakterræset, sagde Rikke Ryvang Nielsen, der efter den sidste eksamen kunne skrive et 10-tal i huen.

Selvom der er meget at fejre for de to studenter, var der også noget vemodigt over alle festlighederne.

- Tiden er ved at komme til en ende, og lige om lidt er det hele slut. De tre år er gået helt vildt hurtigt, og så skal vi ikke se hinanden mere. Det er lidt mærkeligt, sagde Alexander Nicklas Hüttmann, der fik 7 ved eksamen.

- Det er dejligt, at eksamenspresset er slut, og man kan slappe af, men jeg kommer til at savne det sociale og fællesskabet, sagde Rikke Ryvang Nielsen.

Når sommerferien er over, holder hun et års sabbatår, hvor hun har planlagt at skulle arbejde på forskellige skoler, mens Alexander Nicklas Hüttmann skal aftjene sin værnepligten i Fredericia.