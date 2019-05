Årets bygningspriser uddelt: Se hvem der vandt

Hvad enten huset på Harknagvej 23 i Husum Ballum ender med at blive udlejet eller solgt, så bliver det med bevis på, at bygningen er noget ganske særligt. Minna og Josef Sorberra og deres lille perle af et hus er nemlig blandt de tre modtagere af bygningspræmier, som Tønder Kommune uddeler.

- Jeg er næsten forskrækket over, at det nu er færdig. Fremtiden er lidt uvis, men huset skal bruges. Det skal ikke stå som et museum, siger Josef Sorberra.

Huset var delvist blevet ødelagt ved en brand i 2011, og efter at have stået tomt og forladt i nogle år har håndværkerne haft deres gang på matriklen de seneste fire år.

Tønder Kommune har uddelt bygningspræmier hvert år siden 2011.Alle kan være med til at foreslå kandidater til prisen, og på baggrund af de indkomne forslag vælger teknik- og miljøudvalget årets vindere. Der uddeles præmier i tre kategorier, henholdsvis kulturarv, nybyggeri/renovering og erhvervsbyggeri. Præmien består af et kontant beløb på 5.000 kr. og en messingplakette til at sætte på bygningen, så alle kan se, at bygningen er noget særligt.

Kulturarv

Huset på Harknagvej har spor helt tilbage til 1633. Renoveringen fra brandtomt til kulturarvsperle er foregået i tæt samspil mellem ejerne og arkitekt Steffen Søndergaard. Det var ham, der stod i spidsen for blandt andet Slotsfeltladen i Møgeltønder og A. P. Møller-projektet med renovering og forskønnelse af mange ejendomme i Østerende og Vesterende Ballum. Josef Sorberra udførte som den lokale murermester en del af opgaverne.

- I starten kom vi ikke så godt ud af det med hinanden, men hen ad vejen fandt vi melodien. Derfor spurgte jeg ham til sidst, om han ville se på mit brændte hus, husker Josef Sorberra.

Det ville Steffen Søndergaard gerne.

Harknagvej 23 er udført er udført med en indvendig, stolpebærende konstruktion.

- Det er en del af den vestslesvigske bygningskultur, forklarer arkitekten om den fredede bygning, hvor der under den både nænsomme, men gennemgribende renovering er kælet for detaljerne. Det gælder blandt andet sandstensgulvet i entreen. Det lå oprindeligt i Højer Kirke, men blev taget ud under en renovering for 10 år siden. Flere indvendige vægge er forsynet med hollandske fliser. Det stammer fra en gammel marskgård, der brændte for et par år siden, fortæller Josef Sorberra.

Han og hustruen modtog bygningsprisen i kategorien kulturarv, og de fik rosende ord med på vejen af udvalgsformand Bo Jessen (V).

- At uddele bygningspræmier er en festdag. Rundt om i alle hjørner af kommunen er der høj bevidsthed om bygningskulturens værdi og betydning for vores hverdag og vores fællesskab. Alle steder er der stor vilje til at bruge ressourcer og yde en indsats for at sikre og videreudvikle bygningskulturen. Denne bevidsthed og vilje er virkelig en fest og en præmie værd, sagde Bo Jessen.