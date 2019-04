DGI Sønderjylland Badminton valgte kort før påske at hædre Allan Nielsen fra Bredebro for den helt ekstraordinære indsats, han gør for badmintonsporten i Sønderjylland.

BREDEBRO: Badmintonsporten er, efter fodbold og håndbold, en af de mest populære sportsgrene på landsplan. I Bredebro IF var badminton, tilbage i 2017, mere blevet til en motionsform end en klubsport. Det valgte Allan Nielsen imidlertid at gøre noget ved. Han er 40 år og bor med kone og to drenge i Bredebro.

Allans to drenge ville for godt to år siden gerne spille badminton, og da de begyndte på det, involverede faren sig i klubben. Så skete der ellers noget med Bredebro IFs badmintonafdeling.

Efter opfordring blev Allan Nielsen formand og sammen med fire andre etablerede han en gruppe, der satte gang i en række nye tiltag. Allan og bestyrelseskollegaerne fik rejst en klub fra stort set ingenting til en succesfuld forening med over 100 badmintonspillere. 30 ungdomsspillere og 80 motionister.

- Jeg gik ind i det her, fordi mine børn gerne ville spille badminton - men det har jo så grebet om sig, fortæller Allan Nielsen.

Han blev kort før påske udnævnt til årets ildsjæl i DGI Sønderjylland Badminton, for sin indsats for at gøre Bredebro IFs badmintonafdeling til en sprudlende afdeling. En afdeling, der har medlemsfremgang, nye tiltag, facebookgrupper og en internetside og ikke mindst mere synlighed og omtale.

Hæderen betød, at Allan Nielsen i forbindelse med DGIs repræsentantskabsmøde på Folkehjem i Aabenraa, blev overrasket med et diplom. Prisen er ikke en, han er blevet indstillet til, men noget, som DGI Sønderjylland specifikt har udvalgt ham til:

- Selvfølgelig er man stolt, og jeg kan jo godt se, at jeg har gjort en forskel. Men vi er altså en gruppe, der har gjort det her sammen, siger ildsjælen om hæderen - og han understreger, at det kun har været muligt at løfte badmintonsporten i Bredebro, fordi han har opbakning fra både bestyrelsen, forældrene, spillerne og ikke mindst de øvrige frivillige i klubben.