Årets Tønder Revy trak over 1800 publikummer

TØNDER: - Vi er glade, rigtig glade, og det hører vi også, at publikum har været.

Sådan siger formanden for Tønder Amatørscene og instruktør for årets Tønder Revy, Tommy Juhl.

Søndag aften gik årets femte og sidste revyforestilling over scenen, og da den stående applaus langt om længe havde lagt sig, var det både glade og trætte revyfolk, der kunne se tilbage på et travlt forår.

Med 1805 tilskuere fordelt på fem aftener, trak revyen stort set samme antal publikummer som de seneste år.

Denne opbakning er Tommy Juhl og hele holdet bag revyen ydmyg og taknemlig for.

- Det, vi har hørt fra publikum var, at alle numre havde deres berettigelse. Tidligere har vi en gang i mellem hørt, at vi skulle have undladt et bestemt nummer, eller at et andet er blevet lige lovligt langt. Men sådan var det ikke i år, siger Tommy Juhl.

JydskeVestkystens anmelder Betina Skjønnemand hæftede sig ved, at teksterne havde et højt niveau.

- Hårdt arbejde fortjener stor anerkendelse. Og ingen kan være i tvivl om, at amatørscenens folk har lagt kræfter, kærlighed og knofedt i forestillingen, skrev hun blandt andet.