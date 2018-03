Årets Tønder Revy er både på hjemme- og udebane

Det er dog sikkert, at publikum i år kan se et hold på 14 skuespillere - syv damer og syv herrer - slå sig løs på de skrå brædder på scenen i Schweizerhalle. Derudover leveres musikken vanen tro af et live-orkester.

- Det går godt. Vi har 21 numre klar, hvor der måske - måske ikke - er et par numre, der skal skrives lidt om inden premieren. Der sker jo hele tiden udvikling i tingene her i Tønder, lyder det hemmelighedsfuldt fra Tommy Juhl.

Savner skæve originaler

Instruktør Tommy Juhl har indkaldt til fredagens pressemøde, men særligt på ét punkt, er han ret uvillig til at svare på spørgsmål. Det er, når snakken falder på hvilke emner, der bliver taget under kærlig behandling i årets revy.

- Vi prøver selvfølgelig at være lokale, og der sker da ting i Tønder. Men om det altid er nok til at kunne bære et helt nummer, det er udfordringen. Til gengæld er der også nogen, der kvajer sig så meget, at man slet ikke kan lade være med at tage det med, forklarer Tommy Juhl, og fortsætter:

- Vi har ikke berøringsangst. Jeg har selv været lidt på udebane for nyligt for at høste inspiration til et af revyens numre. Og jeg skal nok samme sted hen på onsdag for at snuse lidt mere til atmosfæren. Men så siger jeg heller ikke mere, konstaterer Tommy Juhl med en slet skjult hentydning til Tønder hallen og TM Tønders hjemmekamp på onsdag.

Derudover har revyen heller ikke kunnet komme udenom stamgæsterne Pernille og Henriette, som også kigger forbi på scenen i år.

Alle revyens numre er skrevet til årets revy, så tekstforfatterne har igen formået at skrue en hel revy sammen uden at ty til genbrug af tekster.

- Det er vi ret stolte af. Men det er svært. Vi mangler nogle af de der originaler, der tør skille sig lidt ud. Dem havde vi i gamle dage, men dem er der, desværre for revyen, ikke så mange af mere, konstaterer Tommy Juhl.