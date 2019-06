Åh disse minder: Nostalgisk gensyn i Tønder

- Ideen kom ved sidste års festival. Vi var flere, der blev enige om, at vi da skal ses igen. Siden har vi fundet frem til 150 navne på tidligere medlemmer, fortæller Susan "Super" Vang om detektivarbejdet forud for weekendens komsammen.

- I 1970´erne havde seminariet en meget energisk og inspirerende dramalærer, Peer Sibast, som fik stor indflydelse på teaterinteressen hos de studerende. Man spillede bl.a. flere Bertolt Brecht-forestillinger. Også børneteater blev der eksperimenteret med, og der blev spillet mange kabaretter. Flere af seminarieeleverne kom siden til at være aktive deltagere i Tønder Amatørteater, skriver museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen, Tønder, i et større indlæg om Tønder Statsseminarium i Sønderjysk Skolemuseums årsskrift fra 2011.

Gensyn

Weekendens gensyn byder lørdag eftermiddag på flere stationer og stop langs en "memory-lane", som Susan Vang udtrykker det. Der er aftalt besøg på både det gamle seminarium med festsalsbygningen i Østergade, det "ny" seminarium, der i dag er distriktsskole på Holmevej, Danmarks dengang billigste kollegie Klostret i Vidåen, samt andre markante adresser i byen. Det kunne blandt andet være en tur forbi bofællesskabet i "Villa Johanna" på Ribe Landevej, der dengang, med henvisning til sjov røg i luften, gik under navnet "Villa Marihu Anna" og det lokale kultværtshus "Halle" i gågaden.

Sikkert er det, at turen slutter på Hagge's Musik Pub, der lørdag aften danner rammen om fest og sang. Det kommer ikke til at gå stille af. For, som Susan Vang fortæller, så er der blevet øvet på de gamle kabaret-sange, og de gamle stråhatte, der sidst blev løftet fra scenen for mere end 30 år siden, er også blevet dampet op.