Tønder: Restaurationerne i Tønder by kan holde længe åbent under festivalen.

Syd- og Sønderjyllands Politi har nemlig besluttet at give alle restaurationsvirksomheder inden for bygrænsen i Tønder tilladelse til at holde åbent til klokken 05.00 fra og med natten til fredag den 23. august til og med natten til søndag den 25. august. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Der er dog visse begrænsninger omkring udendørs servering i tilladelsen.