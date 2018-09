900 ryttere stiller til start i Hydro Løbet

Hyldtoft fit for fight

Den ældste tilmeldte rytter har rundet de 70 år - yngste er bare otte år. Mens de yngste sendes afsted på en kort 12 kilometer rute, sendes de øvrige ryttere afsted på en 28 kilometer lang rute, der bugter sig rundt omkring Tønder. Alt efter klasse og alder køres ruten op til fem gange - det vil sige 140 kilometer - som A-rytterne gør.

Den lokale Jannik Hyldtoft deltager i A-klassens distance. Han melder alt okay, og dermed er han fit for fight. For to uger siden deltog han i et cykelløb i Odder, som forløb næsten perfekt - Jannik Hyldtoft havnede på tredjepladsen. Siden har han deltaget i to løb, der mildest talt gik elendigt. Så han er selv spændt på, hvordan lørdagen kommer til at forløbe - men han satser dog på en placering blandt de 10 bedste A-ryttere.

- Det kan gå begge veje. Enten bliver det et rigtig godt løb, eller også flasker det sig overhovedet ikke, siger Jannik Hyldtoft.