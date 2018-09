Tønder Roklub markerer foreningens 90 års dag på lørdag med et åbent hus og en lukket fest for medlemmerne. Roernes største ønske er mere vand og mindre grøde.

- Vi har virkelig et problem. Det er svært, flere steder umuligt, at ro på Vidåen. Åen og Nørresøen gror og sander til, siger formanden for roklubben, Anders Gass.

Lav vandstand og grøde gør det mange steder svært at ro på Vidåen - i hvert fald i sommerhalvåret. Men med en af klubbens 15 kajakker, er det fortsat muligt at tage ud og passere Nørresøen, der ifølge roklubbens formand, Anders Gass, sander mere og mere til. Foto: Uwe Iwersen

- Fordi det næsten er umuligt at ro i vores del af Vidåen, har vi købt en trailer til bådene. Ud over Lægan har vi også haft medlemsudflugter til Haderslev Dam, Gråsten og B & W's Roklub på Langelinje, lyder det fra formanden.

- Vi ved, at det har været byens spidser, herunder borgmesteren og postmesteren, der var med til at stifte foreningen, siger Anders Gass.

Denne matrikel har lige fra starten tilbage i 1928 været klubbens domicil. Den nærmere historie om foreningens tilblivelse har formanden intet nærmere kendskab til. Men med en officiel stiftelsesdato 10. september 1928 kan det konstateres, at klubben blev til, otte år efter genforeningen og i en tid, hvor Tønder efter en periode under tysk herredømme oplevede en massiv dansk opblomstring.

Hele året rundt

Tønder Roklub har i øjeblikket omkring 60 aktive medlemmer, langt de fleste er i aldersgruppen 40 plus. Klubhuset er i fin form. Det skyldes ikke mindst, at foreningen sidste år modtog 50.000 kroner af SE Fonden. Sammen med mange frivillige hænder er disse penge blevet anvendt til at modernisere huset, indrette et ro-motionscenter og ikke mindst få varmt vand i hanerne.

- Vi har en ambition om, at klubben skal være aktiv hele året. På den måde får medlemmerne mest for deres kontingentkroner, forklarer formanden.

Apropos kontingent: Årsmedlemsskabet koster 1200 kroner, et familiemedlemsskab 1800 kroner. Som medlem har man fri adgang til klubhuset, motionsrummet med nyindkøbte spinningmaskiner samt klubbens flåde. Dog må kajakkerne først benyttes, efter at man har gennemgået et 20 timers sikkerheds- og introduktionskursus.

Alt dette, og meget andet og mere vedrørende klubben, vil formanden og hans bestyrelse gerne fortælle mere om, når foreningen lørdag markerer 90 års fødselsdagen. Det sker med et åbent hus-arrangement fra klokken 11 til 14, hvor alle er velkommen til også at få en prøvetur på åen, i det omfang at der er vand nok under kølen.

- Vi krydser faktisk fingre for, at det regner op til. For så er forholdene bedst, siger Anders Gass.