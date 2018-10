60'erne og 70'erne kommer på museum

- Vi har annonceret i aviser og i radioen for at få folk til at indlevere nogle af deres genstande fra dengang ud fra de temaer, som vi har valgt at belyse. Dermed har vi inddraget folk i museumsarbejdet, så den lille historie peger ind i den store fortælling om den tid, siger Katrine Kampe, der er formidlingschef for Museum Sønderjylland.

På Museum Sønderjylland i Haderslev er der mulighed for at opleve ting fra ferier, arbejdsliv og ungdommen. Der indgår blandt andet en klump hash i udstillingen i Haderslev.

Udstillingen er tredelt og fælles for de tre ben i udstillingen er, at det er lokale sønderjyder, der har doneret og udlånt alle genstandene til udstillingen.

I den her udstilling prøver vi at fortælle historien om den almindelige mand. Derudover er der mange medborgere, der levede dengang og kan huske 1960'erne og 1970'erne. Dem vil vi gerne skabe en mindetur for, samtidig med at vi prøver at gøre historien nærværende.

Almindelige mennesker

For Museum Sønderjylland har det været en prioritet dels at kaste sig over en udstilling, der ikke lå alt for langt tilbage i tiden og dels tager udgangspunkt i almindelige mennesker.

- I den her udstilling prøver vi at fortælle historien om den almindelige mand. Derudover er der mange medborgere, der levede dengang og kan huske 1960'erne og 1970'erne. Dem vil vi gerne skabe en mindetur for, samtidig med at vi prøver at gøre historien nærværende, siger Katrine Kampe.

Da 1960'erne og 1970'erne er kommet lidt på afstand, er der mulighed for også at være kritisk overfor tiden. Et eksempel herpå er boligudstillingen i Tønder, hvor der indgår billeder fra Varbergparken i Haderslev.

- Det var et ambitiøst projekt om at bygge nogle gode betonboliger til folk, og man havde en masse gode tanker om, at man kunne leve et rigtig godt liv i lokalområdet dengang, men i dag kan man se, at det ikke gået helt, som man havde forestillet sig dengang, siger Katrine Kampe.