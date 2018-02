50 brandfolk i aktion ved natlig gårdbrand

Brandfolk fra fem lokale værn samt Beredskabsstyrelsen deltog i en storstillet slukningsindsats på en nedlagt landejendom i Øster Gammelby natten til torsdag. Branden kostede to heste livet.

VISBY: Omkring 50 brandfolk fra fem lokale værn var natten til torsdag i aktion for at bekæmpe en voldsom brand i en nedlagt landejendom i Øster Gammelby vest for Bredebro. To heste var fanget i en brændende staldlænge. - Dem fik vore røgdykkerede reddet ud, og de blev tilset af en dyrlæge. Desværre viste det sig senere, at ingen af de to klarede det, oplyser indsatsleder ved Brand & Redning Sønderjylland, Thomas Sørensen.

Vi kunne ikke helt forhindre, at ilden fik fat i stuehusets tag, men vi lykkedes med at forhindre, at ilden bredte sig ned i bygningen. Thomas Lund Sørensen, indsatsleder, Brand & Redning Sønderjylland, Tønder

Midt om natten Alarmen fra ejendommen kom kl. 23.37. Ud over de to heste var brandfolkenes største bekymring at få gasflasker ud af den brændende bygning. Det lykkedes, men stalden stod ikke til at kunne reddes og udbrændte. Brandfolkenes indsats var efterfølgende primært koncentreret om at redde stuehuset. Det lykkedes delvis. - Vi kunne ikke helt forhindre, at ilden fik fat i stuehusets tag, men vi lykkedes med at forhindre, at ilden bredte sig ned i bygningen, siger Thomas Sørensen.

Masser af vand For at komme ilden i tagkonstruktionen til livs sendte indsatslederen bud efter Tønder Brandværns store stigevogn. Slukningsindsatsen resulterede i, at bygningen blev reddet fra at udbrænde, men der skete omfattende vandskader. - Huset er ikke beboeligt på nuværende tidspunkt, så beboerne skal genhuses, oplyser indsatslederen. Ud over de lokale brandfolk fra værnene i Visby, Bredebro, Højer og Tønder deltog også en tankvogn fra Løgumkloster i slukningsarbejdet. Også Beredskabsstyrelsen sendte mandskab til Øster Gammelby. - Da der var mest pres på, var omkring 50 brandfolk i aktion, fortæller Thomas Sørensen.