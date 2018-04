47-årig stoppet med alkohol i blodet

BALLUM: Onsdagen bød på masser af muligheder for at nyde det gode vejr, og måske få en enkelt svalende til halsen. Det er der i og for sig heller ikke noget galt med, hvis man bare ikke sætter sig bag rattet. Det valgte en 47-årig mand imidlertid at gøre på Ballumvej, hvor han blev stoppet af politiet.

En måling på stedet viste, at manden havde indtaget for meget alkohol, fortæller efterforskningsleder ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Jens Peter Rudbæk.

Den 47-årige bilist er nu sigtet for at have kørt bil i påvirket tilstand.