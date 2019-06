45 optællere gennemgår 22.768 stemmer med tættekam

For eksempel må man ikke, modsat den "rigtige" stemmeseddel, sætte et kryds på stemmesedlen, når man brevstemmer. Her skal man skrive partiets eller kandidatens navn. Og det havde mindst én vælger ikke forstået.

Valggeneral Morten Snitker måtte en gang i mellem hive valg-guiden frem for at tjekke, om en stemme nu også var ugyldig - eller gyldig.

Færdig ved middagstid

Når en stemme bliver kendt ugyldig stemples den, så den ikke forveksles med en gyldig.

De 45 optællere gik i gang med at gennemgå de mange stemmesedler torsdag klokken 8.30. Allerede ved middagstid forventer Morten Snitker, at alle stemmerne er gennemgået. Det første stemmested, der fik optalt stemmerne endeligt var Visby. Siden fulgte de større steder, heriblandt det største - Tønder.

I den ene ende af hallen gennemgik Thomas Lisby Andersen blandt andre Theis Kylling Hommeltofts stemmer. I Tønder havde han fået 16 personlige og to brevstemmer.

Blandt andet skulle Thomas Lisby Andersen sikre sig, at der ikke var afsat to krydser forskellige steder på stemmesedlen. Dog er det lovligt at sætte både kryds ud for Theis Kylling Hommeltoft og Socialdemokratiet, afslører optælleren.