ELLUM: En 41-årig mand er blevet sigtet for kørsel under påvirkning af narkotiske stoffer og for at køre bil i frakendelsestiden, efter han tirsdag aften klokken 19.50 blev standset af politiet.

Bilisten kørte ad Grænsevejen ved Ellum, da en politipatrulje fattede mistanke til hans noget usikre kørsel i bilen, og derfor standsede ham. Den mistanke viste sig at være velbegrundet.