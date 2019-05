400-kV-linje trækker ud: Cannabis-projekt står i stampe

Anders Sørensen er godt og grundigt frustreret over, at linjeføringen for den kommende 400-kV-højspændingsledning ned langs vestkysten endnu ikke ligger fast. Dermed kan man ikke komme videre med planerne om at etablere et medicinsk cannabisdrivhus i Øster Gasse. Projektet vil ellers kaste mange attraktive arbejdspladser af sig. Foto: Martin Franciere

Der er ikke som lovet i dette forår kommet en afklaring på, hvor den fremtidige 400-kv-højspændingslinje skal løbe. Det frustrerer storinvestor Per Bonnichsen Jensen og cannabisfarmens fremtidige leder.

ØSTER GASSE: Den kommende leder af den medicinske cannabisproduktion i Øster Gasse, Anders Sørensen, og storinvestor Per Bonnichsen Jensen, var stillet i udsigt, at den kommende 400-kv.-højspændingslinje fra Idormlund i nord til grænsen i syd, nu ville ligge fast. Men nu er den endelige linjeføring udskudt til foråret 2020. Det frustrerer både Anders Sørensen og Per Bonnichsen Jensen, der stammer fra Øster Gasse og som i dag driver firmaet N & K Spedition A/S med base i Esbjerg. - Det er helt grotesk. Vi ved ikke en skid - hvad er det her for noget, udbryder Per Bonnichsen Jensen og peger på, at plan og teknikudvalget i Esbjerg angiveligt er blevet underrettet om den præcise linjeføring af højspændingslinjen. - Hvis det er sket i Esbjerg, er det nok også tilfældet i Tønder, lyder det fra speditøren.

Jeg er meget skuffet over, at man ikke er mere åben om linjeføringen. Det er afgørende for, at vi kan komme videre med vores projekt, at linjeføringen ligger fast. Anders Sørensen, bæravler, Øster Gasse

Anders Sørensen på marken, hvor cannabisdrivhuset tænkes opført. Arealet hen til træerne udgør to hektar - selve drivhuset bliver på 7000 kvadratmeter - hvilket svarer til en fuld fodboldbane. Foto: Martin Franciere

Saft og vin JydskeVestkysten beskrev i avisen i januar, hvordan Bonnichsen Holding, der bestyreres af Per Bonnichsen Jensen og hans to døtre, Terese og Kristina, var klar til at kaste mellem 30-35 millioner kroner i projektet i Øster Gasse. Men projekteringen kan ikke sættes i gang, før man får vished for, hvor linjeføringen helt præcist kommer til at være - og dermed vished for, at man ikke bygger præcis samme sted, som masterne skal placeres. I dag løber der en 150-kV-linje 200-300 meter fra den mark, hvor man påtænker at etablere produktionen af medicinsk cannabis. Marken udgør et areal på otte hektar, der er udlagt til cannabisproduktion. Selve drivhuset er i opstartsfasen planlagt til at fylde 7000 kvadratmeter, oplyser Anders Sørensen, der i området driver bærproduktion til Vibegaards saft og vin. Energinet har indtil videre vist den tænkte linjeføring i et bånd, der over Øster Gasse er 950 meter bredt. Det vil sige, at de 35 meter høje højspændingsmaster kan komme til at ligge inden for dette bånd - det er lige over Vibegaard og gårdens 120 hektar jord.

Anders Sørensen solgte i 2017 Vibegaard og gårdens 120 hektar til Bonnichsen Holding. Bonnichsen Holding administreres af Per Bonnichsen Jensen og døtrene Kristina og Terese. Foto: Martin Franciere

Gode arbejdspladser Anders Kronborg, der er medlem af byrådet i Esbjerg for Socialdemokratiet og som stiller op til folketingsvalget, har forespurgt Energinet om linjeføringen, men har ikke fået et brugbart svar. Det gør ikke humøret bedre hos Bonnichsen og Sørensen. - Jeg er meget skuffet over, at man ikke er mere åben om linjeføringen. Det er afgørende for, at vi kan komme videre med vores projekt, at linjeføringen ligger fast, siger Anders Sørensen og tilføjer, at selv om startbeløbet er sat til mellem 30-35 millioner kroner, så kan det ende med en trecifret millioninvestering. Samtidig er der udsigt til mindst 20-25 arbejdspladser. - Det bliver en spændende virksomhed med mange arbejdspladser, der skal besættes af folk med gode uddannelser, siger Anders Sørensen og peger på, at man lige nu er godt i gang med en fireårige prøveperiode, som startede 1. juli sidste år.

Projekt i tynd tråd Hvis det skal give nogen mening, at kaste 30-35 millioner kroner i projektet, er det essentielt, at man er frontløber, har Anders Sørensen tidligere peget på. Sådan som tingene ligger nu, hænger projektet i en tyndere og tyndere tråd. For når linjeføringen offentliggøres, skal den i offentlig høring og der skal sandsynligvis også eksproprieres. Herefter skal der laves en bygge- og lokalplan for cannabisprojektet - det forventer Anders Sørensen samlet set tager seks måneder - og selve byggeperioden er også cirka et halvt år - hvis alt forløber vel. Dermed er der ikke lang tid tilbage af den fire år lange prøveperiode. - Hvis der går et år endnu, er jeg overbevist om, at løbet er kørt, siger Anders Sørensen, mens Per Bonnichsen Jensen er knap så bastant i sin udmelding. - Det er svært at komme med et endegyldigt svar. Men den langsomme planlægning af linjeføringen er under al kritik, siger han.