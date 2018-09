40 år med fokus på teknikken

- Det har altid været spændende at være en del af udviklingen. Der sker fortsat utroligt meget nyt i mit fag, og det gør også, at dagene aldrig er ens, forklarer Johnny Lausten.

For Johnny Lausten begyndte det hele med en uges skolepraktik. Han kom ind med stor interesse for landbrugsmaskinerne, og ugen som praktikant blev hurtigt til et fritidsjob samme sted. Fejekosten fik imidlertid hurtigt ro, da Johnny Lausten kort efter kom i lære i Brøns Maskinforretning. Her har han haft sin daglige gang lige siden:

Deler sin viden ud

Som værkfører deler Johnny hver dag ud af sin store, tekniske viden. Med den danske import af blandt andet det store tyske mærke, Amazone, har Brøns Maskinforretning et landsdækkende netværk af kunder - og her er intet teknisk spørgsmål for stort eller småt, forklarer Brøns Maskinforretnings grundlægger, Jeppe Hamann:

- Det er helt fantastisk at have en medarbejder, der er som Johnny. Som værkfører leverer han også meget af vores kundeservice, som dækker hele landet. Han er altid på plads til at forklare, hvordan det hele fungerer. Det er utroligt vigtigt for os.

Jubilaren har dog ikke helt ladet medaljen falde på plads endnu:

- Jeg tror ikke helt, at det er faldet på plads endnu, men jeg er stolt af den her anerkendelse. Jeg kan jo kun være glad, for jeg har jo i virkeligheden altid haft det job, jeg drømte om at få. At arbejde med landbrugsmaskiner var min drøm, dengang jeg kom hertil i skolepraktik. Den drøm har jeg fået opfyldt mange gange siden!