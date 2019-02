40 år: Et livsværk af guld og sølv

For godt 40 år siden besluttede parret at flytte fra Ringsted til Tønder. Og her har de været siden. De elsker området, og er faldet godt til i marsken.

Både Karen Ihle og Jens Eliasen har en guldsmedeuddannelse, og har ligeledes begge gennemført den to-årige overbygning på Guldsmedehøjskolen. En overbygning, hvor kun 12 optages hvert andet år. Det vidner lidt om, hvilken kategori de to guldsmede har, at det lykkedes dem begge at komme gennem nåleøjet samme år.

- At vi fik lov til at lave Tønders borgmesterkæde i 1995, det var i hvert fald stort, lyder det fra Karen Ihle.

Fortsætter arbejdet

Selvom de begge er fyldt 68 år, og med rette kunne læne sig tilbage og kalde sig for pensionister, så er det ikke let at slippe et helt livs passion.

- Vi kan slet ikke finde ud af at holde op, lyder det fra Karen Ihle.

Parret har dog gjort sig nogle tanker om, at det måske var en idé at skrue yderligere ned for arbejdstimerne i den nærmeste fremtid.