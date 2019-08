4+-oplevelser sælger fremragende i år

4+-dagene forud for Tønder Festival er blevet populære. Flere arrangementer er udsolgt, mens andre kun har få pladser tilbage.

Tønder: 4+-arrangementerne forud for Tønder Festival, er i høj kurs. Således har der været rift om billetterne, og 4+-koordinator Lene Jensen er særdeles tilfreds med salget.

- Det er gået rigtig godt for at sige det mildt, fortæller hun.

Man har aldrig tidligere ligget på så en høj en salgsprocent, her nogle dage før 4+-dagene starter.

- Vi har på nuværende tidspunkt solgt over 80 procent af alle billetter, og der er flere af arrangementerne, som er udsolgt, og der er flere arrangementer, som ligger en eller to billetter fra at blive udsolgt, fortæller Lene Jensen.

Sidste år havde man solgt omkring 70 procent af billetterne på nuværende tidspunkt.

Koordinatoren vurderer, at 4+-tiltaget har fået en større plads i festivalgæsternes bevidsthed, og at den markedsføring, man har lavet, nu giver pote.

- De har fundet ud af, at det, vi giver dem, er kvalitet, og at vi har masser at byde på hernede på vores fantastiske egn, siger Lene Jensen.