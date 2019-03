4+ er klar med slotsbesøg og hyldest til Woodstock

4+ byder i år på to koncerter - der er den traditionelle åbningskoncert søndag, og så er der samme aften hyldestkoncerten Woodstock 69, der markerer 50-året for den legendariske koncert. Det er en koncert, der kan opleves flere steder i landet.

- I år har vi så valgt Højer og Møgeltønder, for de har ikke været på programmet de sidste par år. Vi skal jo helst ikke lave et program, der er helt "copy paste" fra år til år, og det er også meningen, at det er hele Tønder Kommune, der skal i spil, fortæller Lene Jensen.

Lyttede til gæster

Sidste år spurgte man, hvad 4+-gæsterne godt kunne tænke sig på programmet i 2019.

- Vi har lyttet meget til, hvad de her 4+-gæster egentlig siger, de gerne vil, samtidig med at vi også har vores egen agenda forstået på den måde, at vi vil sikre en geografisk spredning i hele Tønder Kommune, fortæller Lene Jensen.

Et sønderjysk bagekursus og en byvandring Tønder opfylder i år nogle af ønskerne.

Omkring 20 virksomheder bød ind med tiltag, og 13 af disse har fundet vej til programmet. Lene Jensen har spurgt nogle af de andre, om hun må vende tilbage til efteråret med henblik på 2020-udgaven af 4+, og det har alle de adspurgte sagt ja til.

Billetterne til årets arrangementer er til salg, og faktisk har en del allerede sikret sig en af slagsen.

- Selv om vi faktisk kun lige har offentliggjort det fulde program, så havde folk fundet ud af, at de lå derinde til salg inden, så vi har faktisk solgt en del billetter allerede - næsten 100 - uden at have lavet nogen som helst form for reklame for noget, så det er enormt positivt, fortæller 4+-koordinatoren.

En middag med sønderjyske råvarer på restaurant Ros har vist sig så populær, at man i øjeblikket overvejer om den skal gennemføres to aftener i stedet for en.