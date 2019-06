TØNDER: En politipatrulje stoppede fredag aften klokken 21.53 en 37-årig mandlig bilist fra Løgumkloster på Svinget i Løgumkloster. Politiet valgte at teste manden for alkohol, og testen viste, at manden havde drukket mere end han måtte, når han samtidig ville køre bil. Han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel.