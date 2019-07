35 deltagere var med Historisk Forening for Bredebro og Omegn på grænsetur

Bredebro: Det var ikke bare "lige på grænsen", men faktisk en særdeles vellykket udflugt langs 1920-grænsen, som Historisk Forening for Bredebro og Omegn bød 35 deltagere på lørdag den 29. juni.

På turen var der god opbakning fra Arkivsamvirket, der er en sammenslutning af de 13 lokalhistoriske arkiver i Tønder Kommune, idet alle arkiver var inviteret med på turen. Det fortæller Gunnar Jensen fra Historisk Forening

Overinspektør Elsemarie Dam-Jensen fra Kulturhistorie Tønder var en vidende og kyndig guide på turen, der gik fra Bredebro via Trøjborg og Sejerslev til grænsen i Rudbøl. Undervejs blev der fortalt om Trøjborg, både fakta og lidt mere tvivlsomme, men underholdende, historier.

I Rudbøl gik de fleste deltagere over landegrænsen, der går midt på gaden - uden at vise pas, og det lykkedes også at komme tilbage til Danmark igen uden problemer.

Derfra gik turen over Ubjerg og Sæd til Grøngaard, og derefter til Lydersholm og Rens. Alle steder blev der fortalt om de ændringer, grænsedragningen i 1920 havde medført, om grænsegendarmkorpset, og om selve grænsedragningen.

Fra Rens gik det via Store Jyndevad med forsøgsstationen, der spillede en stor rolle i udviklingen af landbruget og skovdriften i Sønderjylland efter Genforeningen, til de østlige grænseovergange.