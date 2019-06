34 ansøgere til to af Tønders topposter

20 vil gerne være direktør for teknik og miljø-området i Tønder Kommune, mens 14 har budt ind på stillingen som børn- og skoledirektør. Kommunaldirektør Klaus Liestmann roser ansøgerfeltet.

Kommunen skal have ansat en direktør for teknik- og miljøområdet og en direktør, der skal dække både børn- og skoleområdet, samt pleje- og omsorg. Stillingerne var tidligere besat af henholdsvis Keld I. Hansen og Henrik Schou. Keld I. Hansen har takket ja til en anden direktørpost i kommunen, mens Henrik Schou valgte at fratræde sin stilling efter et ildebefindende og en efterfølgende sygemelding.

- Der er det et fint ansøgerantal, vi har modtaget her. Så det ser rigtig fint og fornuftigt ud det hele, fortæller han.

Der var ansøgningsfrist den 11. juni, og kommunen har modtaget i alt 34 ansøgninger til to stillinger. Kommunaldirektør Klaus Liestmann er rigtig godt tilfreds, når stillingernes niveau tages i betragtning.

Tønder: Tønder Kommune er i øjeblikket på direktørjagt - to af kommunens topposter er ledige - og indtil videre går det fint.

Samtaler mandag

Tønder Kommune har modtaget 20 ansøgninger til jobbet som teknik- og miljødirektør, mens 14 har ønsket at blive direktør for børn- og skoleområdet, samt pleje og omsorg.

- Det er et rigtig fint ansøgerfelt. Vi er rigtig glade for det ansøgerfelt, vi har fået, fortæller Klaus Liestmann, der oplyser, at ansøgerne kommer fra forskellige steder i landet.

- Der er sådan pæn spredning på. Der er fra Fyn, og der er fra Midtjylland og så videre, siger han.

Fem indkaldes til første samtale til jobbet som teknik- og miljødirektør, mens syv får muligheden for at snakke deres sag i forhold til stillingen som direktør for børn- og skoleområdet samt pleje og omsorg.

- Vi har første runde faktisk allerede på mandag, fortæller Klaus Liestmann, der selv har plads i de to nedsatte ansættelsesudvalg.

Kommunen har allieret sig med konsulentfirmaet Mercury Urval i jagten på at få fundet de rigtige direktører.