3000 ænder i kapløb

Rotary Tønder har fået solgt 3000 ænder til det anderæs, der lørdag foregår i Vidåen til fordel for for Julemærkehjemmet i Kollund.

Tønder: I løbet af de seneste uger er der blevet solgt over 3000 ænder med lodder til alle dem, der vil støtte en god sag, samt 40 sponsorænder til lokale virksomheder. De stiller alle lørdag 4. august op til anderæs i Vidåen fra klokken 13.30, hvor starten går fra snæbelstryget ved Søndergade, og der er mål ved rådhuset.

Anderæset er arrangeret af Rotary-klubben i Tønder til fordel for Julemærkehjemmet i Kollund. Borgmester Henrik Frandsen sætter ræset i gang.

Hovedpræmien på 5.000 kroner går til den and, der først kommer i mål ved rådhuset. Der er præmier til de første 61 ænder.

- I Rotary er vi rigtig glade for den kæmpe opbakning og de mange positive henvendelser, vi har fået i den seneste tid. Folk er utrolig positive over for projektet, og synes at det er sjovt at støtte en god sag på den her måde, siger Rotarys klubpræsident Christiane Plischke i en pressemeddelelse.

Købte ænder skal afleveres i startområdet ved Vidåen senest klokken 12.30 på dagen for at komme med i ræset.