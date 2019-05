300 gæster gav en kæmpe hånd til mestrene

Her blev cirka 70 personer hædret for deres mesterskaber, mens 16 personer fik overrakt en ungdomspris, leder- instruktør eller trænerpris eller en foreningsindsatspris.

I Tønder kan vi såmænd også spille skat. Her de nykårede danmarksmestre fra Tønder: Peter Gonnsen, Jens Peter Jensen, Svend Jepsen, Holger Kristensen, Jens Carl Pedersen, Christian Thomsen, Ole Thorup og Maria Jensen. Formand for folkeoplysningsudvalget, Keld Stenger, ses yderst til venstre. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

- Han træner to timer hver dag. Det tager jeg hatten af for, noterede René Andersen, der forinden havde budt forsamlingen velkommen.

Til publikums store begejstring formåede han at holde bolden i luften, mens den kørte rundt mellem benene, han lå på gulvet, og bolden af og til var oppe at ligge i nakken.

Før man nåede til første prisuddeling, havde boldjongløren Victor Slany Hansen fra Skærbæk givet nogle minutters opvisning med en fodbold. Den 16-årige boldkunstner blev sidste år danmarksmester i football freestyle, efter at have vundet to afdelinger i henholdsvis Aalborg og København.

Skulderklap og 2000 kroner

I sin korte tale lagde udvalgsformanden blandt andet vægt på, at foreningerne, medlemmerne og trænerne er der for hinanden.

- Uden trænere ingen forening, uden forening ingen medlemmer og uden medlemmer var der ikke brug for trænere, sagde René Andersen og tilføjede, at hans hverv torsdag aften var en af dem, han gerne påtog sig:

- Det er en sand fornøjelse at stå her foran så stor en forsamling.

Laurits Juhl-Boisen var sidste mester til at blive hyldet. Den snart 15-årige dreng har stået på scenen før. Og ligesom sidst var det for at blive hyldet som verdensmester i Electric Boogie under 18 år. Det er noget, han påskønner.

- Det viser, at man bliver set, og at det man laver, er godt. Det er fedt, konstaterede den unge verdensmester, der foruden skulderklappet blev tildelt 2000 kroner for sit mesterskab.

Efter overrækkelsen af priserne til de første 70 personer var der en let bespisning i form af tapas. Efter spisepausen tog formanden for folkeoplysningsudvalget, Keld Stenger, over for at uddele foreningspriser.