3 skarpe til Philip

Hvad er valgets vigtigste tema?

- Det vigtigste tema er Danmark i balance. Hele Danmarks vækst skal være jævnt fordelt, og det nytter ikke noget, at alt bliver rykket til de store byer. Nummer to er helt klart klimaet. Det er helt vildt, som den debat er vokset på to år. Der er sket et kvantespring, og mange vælgere kræver et svar på det nu.

Hvorfor stiller du op?

- Jeg stiller op for at gøre en forskel. Jeg tror, jeg kan bidrage til noget, for grænselandet har brug for en stærk, borgerlig stemme med et europæisk udsyn. Det er ingen hemmelighed, at jeg ikke tilhører Støjberg-fløjen i Venstre, og jeg er faktisk ked af, at Sønderjylland er blevet udråbt som "det gule Danmark". Jeg tror mere på positiv borgerlighed: At vi kan snakke tingene op og gå ud med viljen til at finde løsninger. Vi skal se potentiale i stedet for udfordringer.

Hvad er dine mærkesager?

- Vækst og udvikling i grænselandet. Vi skal positivt gøre noget for klimaet, og så skal vi have en fornuftig og retfærdig udlændingepolitik, der er sådan, at vi også kan se hinanden i øjnene uden at få dårlig samvittighed.