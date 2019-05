3 skarpe til Claus

Hvad er valgets vigtigste tema?

- Det er klima- og velfærdsdebatten. I Liberal Alliance erkender vi, at vi har klimaproblemer, som vi skal tage seriøst. Vi skal løse problemet ved at bruge vores fornuft og ikke lade os løbe af med følelserne. Det danske klimaaftryk udgør mindre end 0,1 procent af verdens samlede aftryk. Vi kan ikke løse problemerne alene.

- I Liberal Alliance er vi meget optaget af, at vi fremadrettet har penge til, at vi også i fremtiden har råd til vores velfærdssystem. Det mener vi, skal ske med vækst. For at opnå vækst til velfærden vil vi sænke skatter og afgifter. Det er den eneste måde, vi kan opnå vækst på.

Hvorfor stiller du op?

- Jeg ønsker at påvirke udviklingen i samfundet i den rigtige retning fremadrettet. Det skal som sagt ske med skatte- og afgiftslettelser, så vi har råd til velfærd.

Hvad er dine mærkesager?

- Mine mærkesager er de samme som LA's. Vi mener, at vejen til øget velfærd går via sænkning af skatter og afgifter. Og så mener vi, at der skal oprettes en klimafond, hvortil der skal betales 3,6 mia. kr. årligt. Pengene skal bruges til forskning i klima og miljø. Men vi skal passe på, at vi ikke saver i vores eget ben, bare for at få en feelgood-oplevelse. Vi bliver nødt til at forholde os til fakta. Vi er i øvrigt det eneste parti, der har fremlagt en økonomisk plan, der rækker 10 år frem i tiden.