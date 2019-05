26-årig kvinde fik kniv i halsen: 23-årig mand varetægtsfængslet

Arrild: En 23-årig mand blev onsdag eftermiddag ført ind i retten i Sønderborg af to kriminalbetjente til et grundlovsforhør, hvor anklageren Trine Schjødt sigtede manden for drabsforsøg mod en 26-årig kvinde.

Manden blev anholdt klokken 4.16 natten til onsdag.

Samtidig var der hektisk aktivitet i retsbygningen, hvor ikke færre end fire menneskesmuglere ventede på at komme i grundlovsforhør.

Anklagemyndigheden kom med en begæring om dørlukning, da der er tale om en alvorlig sag, hvor politiet langtfra er færdig med efterforskningen. Avisens udsendte medarbejder protesterede mod dørlukningen, men dommer Karen Thegen tog begæringen til følge, så både journalisten og den 26-årige kvindes familie måtte forlade retslokalet.

Inden dørlukningen kom det frem, at det voldsomme overfald fandt sted mellem klokken 2.30 og 2.45 på en adresse i den lille by Arrild i nærheden af Toftlund.