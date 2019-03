24 timer: Hackere lammede produktionen på Hydro

En gruppe hackere har med et stort angreb på Hydros computersystemer lammet produktionen på en række af Hydros anlæg rundt omkring i verden. Det ramte også i Tønder, men produktionen er oppe at køre igen, lyder det nu fra Hydro.

- Vi producerer igen. Det kommer efter cirka 24 timers driftsafbrydelse. Angrebet har påvirket vores computere og servere, så vi har brugt de sidste par dage på at få vores produktion i gang igen. Det er den nu, og vi har skruet op for tempoet, så vi forhåbentligt kan komme videre uden vores leverancer bliver forsinket af det her, siger Ole Thisted.

At alle computerne låste, har også haft konsekvenser i Tønder. Hos Hydro Extrusions Denmark betød det, at produktionen var nede i et døgns tid, forklarer administrerende direktør Ole Thisted fra Hydro Extrusions Denmark:

Stadig udfordret

Da angrebet ramte tirsdag, stod det hurtigt klart, at det for Hydro Extrusion i Tønder ville være lig med en længere driftsafbrydelse. Derfor blev mange af medarbejderne bedt om at blive hjemme tirsdag:

- Det er rigtigt, at vi sendte medarbejderne hjem. Da vi fandt ud af, at vi var blevet angrebet, bad vi medarbejdere om at blive hjemme på en slags betalt orlov, kan man vel kalde det. Det er hele produktionen, så det er 175 mand for vores vedkommende, siger Ole Thisted fra Hydro Extrusions Denmark.

Hydros andet anlæg i Tønder, Hydro Precision Tubing, blev ramt knapt så hårdt af angrebet, men også her har der været forstyrrelser, forklarer administrerende direktør Tommy Seeberg:

- Vi er også tilbage i drift og gør vores for at kunne levere de bekræftede ordrer til tiden. Vi var i en situation, hvor vi ikke behøvede at køre, så vi blev ikke påvirket så meget af det. Men vi har også haft nogle medarbejdere sendt hjem - dog uden jeg kan sætte et præcist tal på det.