23-årig bilist kørte venstre om helleanlæg

LØGUMKLOSTER: En 23-årig bilist fra Løgumkloster-området står til en større bøde, efter han blev stoppet af en patrulje mandag formiddag.

Ifølge lederen af efterforskningen i politiets områdecenter syd, Jens Peter Rudbeck, forsøgte en patrulje mandag klokken 9.41 at stoppe bilisten i Løgumklosters Østergade. Men bilisten efterkom ikke politiets anvisninger i første omgang, og under kørslen kørte han venstre om et helleanlæg.

Da det endelig lykkedes at stoppe den 23-årige bilist, viste det sig, at han var påvirket, og at han i forvejen var frakendt førerretten.

- Han vil blive forelagt et større bødeforlæg, lyder det fra Jens Peter Rudbeck.