2,28 millioner kroner til ældres trivsel

Tønder: Ældre skal have mulighed for at bruge deres erfaringer og kompetencer i lokale fællesskaber, hvor de bor. Først og fremmest for at de ældre oplever velvære og bevarer en god livssituation, selvom de ikke længere er på arbejdsmarkedet. Samtidig kan de være til nytte og gavn i lokale fællesskaber ved at deltage i frivilligt arbejde, forenings- og kulturliv, socialt arbejde samt aktiviteter, der er til gavn for natur og sundhed.

Mange ressourcer

Projektet forventes at kunne bidrage til Tønder Kommunes nye ældrepolitik, som netop nu er blevet udarbejdet, og det henvender sig hovedsaligt til de 65-75-årige, som ikke er i kontakt med kommunen og dens medarbejdere.

- Projektet her henvender sig til den gruppe ældre, som har forladt arbejdsmarkedet, men endnu ikke har kontakt med kommunen og stadig har rigtig mange ressourcer og kompetencer at videregive. Vi har som samfund brug for disse ældre i de lokale fællesskaber og lokalsamfund og glæder os over, at vi med bevillingen fra Velux nu har mulighed for at afprøve metoder til at nå denne målgruppe og høre, hvad de kan byde ind med, siger Irene Holk Lund (V), formand for Tønder Kommunes sundhedsudvalg, i en pressemeddelelse.