TØNDER: Et indbrud blev natten til tirsdag afværget på Markgade i Tønder. Her brød en mand ind i et hus ved at knuse ruden i husets hoveddør, men da gerningsmanden nåede ind i huset, blev han overrasket af husets beboer, som vågnede og opdagede, hvad der var ved at ske.

Beboeren, en 22-årig kvinde, fik skræmt gerningsmanden væk, og fik samtidigt et signalement, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Der er tale om en cirka 180 centimeter høj mand, som er almindelig af bygning. Han bar ved indbruddet en mørk hættetrøje og havde tildækket ansigtet. Desuden bar han mørke bukser.

Indbruddet skete umiddelbart inden klokken 02.21, hvor det blev anmeldt.

Umiddelbart blev intet stjålet, forklarer politikommissær Jens Peter Rudbeck:

- Vedkommende flygtede i panik, da han blev opdaget. Umiddelbart er der ikke blevet stjålet noget.