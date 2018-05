2141 underskrifter for højspænding i jorden

TØNDER: Socialdemokraternes kredsformand, Lisbeth Hansen, indsendte forleden 2141 underskrifter, der indgår i et høringssvar til Miljøstyrelsen.

Lisbeth Hansen har med hjælp fra frivillige indsamlet underskrifterne, der alle støtter en nedgravning af den kommende 400-kv-linje gennem Tønder Kommune.

Kredsformanden har tidligere her i JydskeVestkysten forklaret, at underskrifterne blev indsamlet på nettet og rent fysisk på blanketter, der lå i byens forretninger.

Der er mange årsager til, at højspændingsledningeren skal graves ned, mener Lisbeth Hansen:

- Der er store vidder, så masterne vil blive at se på lang afstand, vi har mange store fugleflokke, og vi har sjældne fugle, blandt andet traner, som holder til i de områder, hvor der tænkes opsat master.

Underskrifterne blev indsamlet i perioden den 14. april til den 4. maj.

Foruden nettet og blanketter i byens forretninger har Lisbeth Hansen været at finde i Kvicklys foyer, hvor der blev samlet underskrifter mod ledningen, der skal gå i en 75 kilometer lang linje fra Endrup ved Esbjerg i nord til syd for grænsen ved Sæd.

Ordlyden på underskriftindsamlingen lød således: Vi protesterer mod Energinets nye luftledningsføring gennem Tønder Kommune. Den vil komme til at gå gennem naturfølsomme området til stor gene for det rige fugleliv i Vadehavsområdet. Ligeledes vil den komme truende tæt på den netop etablerede naturpark i Sølsted Mose. Vi opfordrer til, at ledningerne nedgraves. Således at den unikke natur skånes og bevares for eftertiden."