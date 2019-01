De lokale produktionsvirksomheder er blandt de, der fører an i jobstatistikkerne. Her er det et billede fra Brdr. Hartmann. Foto: Jacob Schultz

Det går fremad med lysten til at hyre nye folk kommunen over. Friske tal fra Randstad påpeger nemlig, at 2018 blev et år med pæne fremskridt i jobmarkedet - og efter alt at dømme, så følger 2019 trop.

TØNDER KOMMUNE: De jobsøgende i Tønder Kommune havde i 2018 flere jobopslag at søge på end året før. Det fremgår af nye tal fra Randstad, som år for år sammenligner jobstatistikkerne i samarbejde med det tyske Advertsdata, som er blandt Europas førende virksomheder indenfor analyser af jobmarkeder. Randstad har set nærmere på det sønderjyske arbejdsmarked, og har indenfor kommunegrænsen regnet sig frem til, at der er sket en fremgang i antallet af jobopslag fra 2017 til det nu afsluttede 2018. Alt i alt blev der ifølge Randstads målinger slået 372 jobs mere op i 2018 end i 2017 - en stigning på lige knap 12 procent.

Top 5 Randstads samlede analyse viser, at der i perioden 15/1-30/11-2018 blev opslået 295.799 jobs i Danmark mod 278.982 i samme periode i 2017. Også i Region Syddanmark såvel som Tønder Kommune er der sket stigninger. I regionen var 2017-tallet 50.793 jobs, mens det i 2018 var 55.190.



Her er top fem over de brancher, der skabte flest jobs i 2018. I parantes vises frem- eller tilbagegangen fra 2017:



1. Offentlig forvaltning og forsvar: 976 - (-194)2. Fremstillingsvirksomhed: 773 - (+239)3. Administrative tjenesteydelser: 369 - (+117)4. Undervisning: 279 - (+27)5. Pengeinstitut, finans og forsikring: 267 - (+140)

Michael Skoubo Holm fra Randstad i Kolding ser det flotte 2018-resultat som en direkte effekt af et samfund i opsving. Foto: Randstad

Produktionsvirksomheder fører an Randstads statistikker kan inddeles i kategorier. Her ses det, at kategorien for statslige og kommunale jobs, også kaldet "Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring" fortsat fører an i 2018 - trods et lille fald fra 2017. Således blev der i perioden 16. januar til 30. november 2018 opslået 970 jobs i denne kategori mod 1170 i samme periode i 2017. Til gengæld bidrog resten af top tre godt til resultatet, viser opgørelsen: I kategorien for fremstillingsvirksomheder blev der således slået 239 flere jobs op i 2018, mens kategorien for administrative tjenesteydelser bidrog med 117 ekstra opslag.

Ekspert: Stigning hænger sammen med opsving Direktør i Randstad, Michael Skoubo Holm, Kolding, arbejder til daglig med det syd- og sønderjyske område. Han noterer sig først og fremmest, at produktionsvirksomhederne har drevet fremgangen i antallet af jobopslag i det nu forgangne år. Han kæder det sammen med det økonomiske opsving: - Det, der især er interessant er, at der er en så markant stigning i jobopslagene fra fremstillingsvirksomheder, som vi kalder dem. Altså virksomheder, der producerer varer. Det er helt tydeligt, hvad der sker i den sektor. Efterspørgslen på faglærte og ufaglærte til industri, produktion og lager er i det hele taget stor - og det er der, man ser udviklingen, forklarer han. Samtidigt smitter udviklingen også af på de administrative jobs, der også er i solid fremgang, vurderer han: - Det er tydeligt at se forbindelsen mellem lige de virksomheder, der er i Tønder Kommune og så efterspørgslen. Der er ligeledes også en klar sammenhæng til, at der ansættes flere i det administrative, for med en større efterspørgsel kommer også behovet for at få håndteret økonomi, markedsføring og salg, lyder forklaringen.

God start Hvordan 2019 bliver, kan især første kvartal give et fingerpeg om. Umiddelbart vurderer Michael Skoubo Holm, at markedet er kommet godt fra land: - 2019 er startet flot ud. Der bliver traditionelt slået mange jobs op i januar, fordi alle budgetter er på plads, og det er nu, man som virksomhed skal have de rette folk ombord. Det taler sit tydelige sprog i vores data. Under alle omstændigheder er første kvartal der, hvor optimismen er stor, og det siger ofte en del om resten af året, afrunder han.