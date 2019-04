2018: Tønder investerede for over 60 millioner kroner

TØNDER: Når den nye folkeskole i Skærbæk med et tilpasset budget på omkring 100 millioner kroner efter alt at dømme indvies i foråret 2020, vil denne investering være den hidtil største i Tønder Kommunes historie. Udgifterne fordeler sig over flere år, men først når den sidste regning er sendt og betalt, kan det endelige regnestykke gøres op.

Politikerne i Tønder Kommune har netop opgjort og godkendt de kommunale anlægsopgaver, der blev afsluttet i 2018. En opstilling med gennemgang af i alt 14 anlægsprojekter med bruttoudgifter på hver over to millioner kroner er blevet fremlagt i byrådssalen, og her kunne borgmester Henrik Frandsen (V) konstatere, at der er styr på budgetterne, og at pengene passede. Så godt og vel endda.

De 14 største afsluttede anlægsopgaver havde en samlet bevilling på 63,7 millioner kroner, og det faktuelle forbrug var på 60,3 millioner kroner. Den største afvigelse var i forbindelse med en byggemodning i Tved i Tønder, der var budgetteret til 5,3 millioner kroner, men realiseret med kun 2,4 millioner kroner. Årsagen hertil er, at kun omkring halvdelen af byggemodningen blev gennemført. Resten følger i takt med, at de udlagte byggegrunde sælges.

Tages dette projekt ud af det samlede regnskab, er de resterende 13 opgaver i næsten total balance. De samlede realiserede udgifter kan opgøres til 57,9 millioner kroner. Det samlede budget var 58,4 millioner kroner.