2000 tilskuere så carboxing i røg og damp

Allerede i første heat blev der jublet to gange blandt det fremmødte publikum. Begge gange var det, da de gentagne påkørsler resulterede i brag fra to udløste airbags.

Selv om en alvorlig sommerbyge umiddelbart før showet blev afviklet, havde silet ned over Toftlund by og ikke mindst den nyanlagte carboxing-plads ved fodboldbanerne, så mødte mange tilskuere op for at nyde synet af bilerne, der én efter én blev presset sammen som makreldåser, mistede dækkene og smed kofangere både for og bag.

For helvede da. Min kobling røg. Jeg var ellers sikker på at gå videre, da jeg så, at hans forhæng knækkede.

- Han blev disket lige på stedet. Det var dumt, for hans bil havde kun et par buler, lyder det fra arrangør Kurt Lyhne.

Inden de 12 biler og kørere for alvor gik i gang med aftenens forehavende, blev Jensen's Farvers bil kørt af Kenneth Jensen, kåret som aftenens flottest dekorerede bil. Applaus og en flaske små grå til ham - som vi vender tilbage til. For aften udviklede sig ikke - slet ikke - som Kenneth Jensen havde håbet.

Det var ikke nødvendigt med skilte for at vise hen til carboxing. De mange tilskuere og røgen virkede som magneter på folk. Foto: Martin Franciere

Koblingen røg

Tilbage til Kenneth Jensen, der havde "truet" de øvrige kørere med tæsk på banen. Han røg allerede ud i første heat, der blev kørt mod Rasmus Hansen fra Henningsen Byg. Og selv om de begge var kørende i Skoda Fabia'er, så var det Kenneth Jensens, der først måtte give op. Det til trods for, at modstanderens foraksel knækkede og begge forhjul til sidst kørte på fælgene.

- For helvede da. Min kobling røg. Jeg var ellers sikker på at gå videre, da jeg så, at hans forhæng knækkede, sagde 44-årige Kenneth Jensen umiddelbart efter han var kørt af banen. Alligevel var aftenen ikke spildt for den erfarne carboxer-chauffør, der af konkurrenterne blev kåret til at have den flottest dekorerede bil - og dermed vandt en flaske små grå.

- Helt ringe var det alligevel ikke, griner Kenneth Jensen.

Formand for byfesten, Torben Hansen, var fredag yderst tilfreds med fremmødet til den 23. udgave af carboxing.

- Det er jeg rigtig glad for. Især når man tænker på, at det fra klokken 17 stod ned i stænger i halvanden time, siger den afgående byfestformand.